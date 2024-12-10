Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Женская Суперлига: результаты матчей 13-го тура чемпионата, турнирная таблица

Женская Суперлига: результаты матчей 13-го тура чемпионата, турнирная таблица
Аудио-версия:
Комментарии

9 декабря завершился 13-й тур предварительного этапа чемпионата России – 2024/2025 среди команд PARI женской Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Волейбол. Женская Суперлига-2024/2025. Предварительный этап, результаты 13-го тура:

«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Минчанка» (Минск, Беларусь) — 3:0 (25:16, 25:14, 25:22);
«Омичка» (Омск) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 1:3 (25:21, 9:25, 18:25, 17:25);
«Протон» (Липецк) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 0:3 (18:25, 26:28, 16:25);
«Локомотив» (Калининград) — «Динамо-Краснодар» — 3:0 (25:15, 25:18, 25:13).
«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Динамо» (Москва) — 2:3 (23:25, 25:21, 21:25, 25:15, 13:15);
«Енисей» (Красноярск) — «Тулица» (Тульская область) — 1:3 (22:25, 25:20, 24:26, 25:27);
«Спарта» (Нижний Новгород) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 1:3 (25:17, 20:25, 23:25, 18:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».

Турнирная таблица женской Суперлиги-2024/2025 по волейболу
Материалы по теме
«Выдали свой лучший матч». «Ленинградка» обошла «Локомотив»!
«Выдали свой лучший матч». «Ленинградка» обошла «Локомотив»!
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android