Женская Суперлига: результаты матчей 13-го тура чемпионата, турнирная таблица

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9 декабря завершился 13-й тур предварительного этапа чемпионата России – 2024/2025 среди команд PARI женской Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Волейбол. Женская Суперлига-2024/2025. Предварительный этап, результаты 13-го тура:

«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Минчанка» (Минск, Беларусь) — 3:0 (25:16, 25:14, 25:22);

«Омичка» (Омск) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 1:3 (25:21, 9:25, 18:25, 17:25);

«Протон» (Липецк) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 0:3 (18:25, 26:28, 16:25);

«Локомотив» (Калининград) — «Динамо-Краснодар» — 3:0 (25:15, 25:18, 25:13).

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Динамо» (Москва) — 2:3 (23:25, 25:21, 21:25, 25:15, 13:15);

«Енисей» (Красноярск) — «Тулица» (Тульская область) — 1:3 (22:25, 25:20, 24:26, 25:27);

«Спарта» (Нижний Новгород) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 1:3 (25:17, 20:25, 23:25, 18:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».