Российская волейболистка Толок: я всегда знала, что буду играть за границей

Доигровщица итальянской «Новары» российская волейболистка Татьяна Толок призналась, как с детства была уверена в том, что будет играть за границей.

«Ещё когда в Нижнем Новгороде за спортивную школу играла, уже знала, что придёт тот момент, когда я смогу уехать за границу. Знала, что это будет. Вопрос был лишь «Когда?» (улыбается). Всегда знала, что буду играть в топ-клубе, а затем и за границей. И когда стала профессионально заниматься волейболом и переехала в Казань, вот тогда пришёл момент задать себе этот вопрос — когда я это хочу сделать?» — сказала Толок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.