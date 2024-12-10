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Волейболистка Татьяна Толок, рассказала, почему перешла именно в итальянскую «Новару»

Волейболистка Татьяна Толок, рассказала, почему перешла именно в итальянскую «Новару»
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Российская волейболистка Татьяна Толок рассказала, по какой причине решила перейти в итальянский клуб «Новара». В России Татьяна успела поиграть за казанское «Динамо-Ак Барс» и калининградский «Локомотив».

— «Новара» была единственным клубом, который сделал тебе предложение?
— Нет, не единственным. Но скажу, почему выбрала этот клуб. Они делали мне предложение, когда я ещё играла в Казани, мне было лет 15-16. Но в тот момент я отказалась. И тогда, не знаю почему, «Новара» мне очень сильно приглянулась. Я следила за ними в соцсетях, смотрела их матчи. И у них настрой внутри команды — семейный. Это очень важно для меня, когда внутри команды есть такая семейная атмосфера. Это круто, не во всех клубах такое есть. Поэтому я для себя решила, что если «Новара» по-прежнему будет во мне заинтересована, то первым делом я выберу её, — сказала Толок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

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