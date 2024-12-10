«Не хватало выплеска эмоций». Татьяна Толок рассказала, почему не стала фотомоделью

Доигровщица итальянской «Новары» российская волейболистка Татьяна Толок призналась, что могла стать моделью.

«В детстве мама меня водила в модельную школу, мне даже нравилось. Особенно когда приносили разные наряды, которые я могла выбирать. А фотосессии я делаю редко, большей частью — по настроению. Хочется проявить себя, свою женскую натуру. Потому что, когда ты в спортивном бо́льшую часть жизни, важно не забывать, что ты девушка. При этом — красивая девушка.

На тот момент спорт уже был в моей жизни. И с моим характером он идеально подошёл. Мама мне сказала, что когда я ходила на спорт, то возвращалась всегда спокойная и удовлетворённая. А когда ходила в модельную школу, то как будто чего-то не хватало. Уставала, но явно не хватало выплеска эмоций», — сказала Толок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.