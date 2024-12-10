Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Не хватало выплеска эмоций». Татьяна Толок рассказала, почему не стала фотомоделью

«Не хватало выплеска эмоций». Татьяна Толок рассказала, почему не стала фотомоделью
Аудио-версия:
Комментарии

Доигровщица итальянской «Новары» российская волейболистка Татьяна Толок призналась, что могла стать моделью.

«В детстве мама меня водила в модельную школу, мне даже нравилось. Особенно когда приносили разные наряды, которые я могла выбирать. А фотосессии я делаю редко, большей частью — по настроению. Хочется проявить себя, свою женскую натуру. Потому что, когда ты в спортивном бо́льшую часть жизни, важно не забывать, что ты девушка. При этом — красивая девушка.

На тот момент спорт уже был в моей жизни. И с моим характером он идеально подошёл. Мама мне сказала, что когда я ходила на спорт, то возвращалась всегда спокойная и удовлетворённая. А когда ходила в модельную школу, то как будто чего-то не хватало. Уставала, но явно не хватало выплеска эмоций», — сказала Толок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Материалы по теме
«Я всегда знала, что буду играть в топ-клубе». Россиянка покоряет чемпионат Италии
Эксклюзив
«Я всегда знала, что буду играть в топ-клубе». Россиянка покоряет чемпионат Италии
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android