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Татьяна Толок сравнила российский и итальянский волейбольные чемпионаты

Татьяна Толок сравнила российский и итальянский волейбольные чемпионаты
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Волейболистка Татьяна Толок сравнила женские волейбольные чемпионаты России и Италии.

«И итальянский, и российский чемпионаты – сильные. Но они просто разные. Российский – это больше высокорослых игроков, про высокий и мощный волейбол. Итальянский – это больше про скорость, защиту. В принципе, как я думала, так и получилось. Помню, когда был первый товарищеский матч, я просто в первом розыгрыше не успевала следить за мячом — настолько всё было быстро. Конечно, через розыгрыш-два ты привыкаешь к этому темпу. Но в первый момент я стояла и думала, куда мне крутить головой и куда смотреть. Поэтому мои ожидания оправдались. Здесь очень быстрый и скоростной волейбол, очень интересный, много защиты. Интересно как игрокам, так и болельщикам», — рассказала Толок в беседе с корреспондентом с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Минувшим летом доигровщица перебралась из калининградского «Локомотива» в итальянскую «Новару».

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