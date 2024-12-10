Волейболистка Толок расказала, к чему ей было сложно привыкнуть в Италии

Российская волейболистка Татьяна Толок рассказала, к чему ей пришлось адаптироваться в Италии.

«Сложно было адаптироваться к обычной жизни. Потому что в плане тренировок и игр никаких проблем нет. А именно адаптация к обычной жизни первые две недели давалась мне с трудом. Я была в небольшом стрессе, потому что я человек, который не так часто ездил за границу именно в отпуск. Если и выезжала, то только с командами, со сборными или клубами. Всё равно это была какая-то группа людей. А здесь ты одна в новой стране, где совсем другой менталитет. Вот в плане этого было немного тяжеловато.

Слышала, что итальянцы умеют расслабляться и отдыхать от работы. На самом деле тоже сюда за этим ехала — чтобы научиться наконец-то отдыхать головой. Но я поняла, что это здесь как-то чересчур работает. В плане тренировок и игр девчонки отдают свой максимум. Так же переживают и волнуются, и это нормально, потому что мы все спортсмены. Если брать обычную жизнь, то это небо и земля. Я для себя сделала вывод, что русское рвение работать без отдыха, выкладываясь на максимум, и быть постоянно чем-то занятым мне больше по душе», — рассказала Толок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Минувшим летом доигровщица перебралась из калининградского «Локомотива» в итальянскую «Новару».