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Тренер «Локомотива» раскритиковал игру звёздного доигровщика Йоанди Леала

Тренер «Локомотива» раскритиковал игру звёздного доигровщика Йоанди Леала
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Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов высказался об игре звёздного 35-летнего доигровщика Йоанди Леала.

«Вопрос с плечом мы решили. Всё, что надо было, – сделали. Отправляли в Италию, чтобы специалист посмотрел, дал мнение, программу. Вопрос уже не в плече, а в тренировочном процессе. И в его оптимальной игровой форме, которую мы пока ещё не видели. Мы брали Леала как силового доигровщика, для элементов, которые приносят очки. Чтобы он проявлял себя в атаке, на подаче, на блоке. Того, что нам нужно, он пока не показывает», — приводит слова Константинова «БО Онлайн».

Кубинский бразилец Леал пополнил «Локомотив» перед стартом текущего сезона. В матчах с АСК и «Динамо» он эпизодически появлялся на площадке, выходя на блок.

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