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Алексей Лазневой стал новым главным тренером волейбольного клуба «Тулица»

Алексей Лазневой стал новым главным тренером волейбольного клуба «Тулица»
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Алексей Лазневой стал новым главным тренером волейбольного клуба «Тулица». Об этом сообщила пресс-служба Федерации волейбола России в телеграм-канале.

Последние 12 лет Лазневой работал старшим тренером ВК «Ленинградка». В числе его достижений: бронза Суперлиги, серебро Кубка России, Кубка Столетия и Кубка Легенд, Кубок губернатора Калининградской области. Недавно он покинул пост старшего тренера основной команды, стремясь продолжить свою карьеру в Суперлиге на руководящей должности.

Ранее стало известно, что «Тулица» расторгла контракт с главным тренером Алексеем Бабешиным по обоюдному согласию.

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