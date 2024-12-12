Мужская Суперлига: результаты игрового дня 11 декабря

В среду, 11 декабря, завершились матчи 16-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 16-й тур. Результаты матчей 11 декабря:

«Енисей» (Красноярск) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:2 (25:17, 18:25, 18:25, 25:23, 15:13);

«Нова» (Новокуйбышевск) — «Динамо-Урал» (Уфа) — 1:3 (22:25, 19:25, 25:20, 22:25);

«МГТУ» (Москва) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 0:3 (23:25, 23:25, 18:25);

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:0 (25:17, 25:16, 25:17);

«Динамо» (Москва) — «Факел Ямал» (Новый Уренгой) — 3:2 (28:30, 24:26, 25:22, 25:18, 20:18);

АСК (Нижний Новгород) — «Динамо ЛО» (Ленинградская область) — 0:3 (22:25, 17:25, 19:25).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.