Стала известна символическая сборная полуфинала Кубка России по волейболу среди мужчин

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) опубликовала мужскую символическую сборную полуфинальной серии Кубка России.
Символическая сборная Кубка России среди мужчин по итогам полуфинальной серии:
— доигровщик: Денис Богдан (ВК «Динамо Москва»);
— либеро: Илья Фёдоров (ВК «Зенит-Казань»);
— связующий: Павел Панков (ВК «Динамо Москва»);
— диагональный: Максим Михайлов (ВК «Зенит-Казань»);
— блокирующий: Ильяс Куркаев (ВК «Локомотив Новосибирск»);
— тренер: Алексей Вербов (ВК «Зенит-Казань»).
Ранее прошёл матч 15-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги сезона-2024/2025, где встречались команды «Зенит» из Казани и «Динамо-Урал» (Уфа). Матч завершился со счётом 3:0 (25:22, 25:16, 25:22) в пользу казанской команды.