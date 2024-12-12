Стала известна символическая сборная полуфинала Кубка России по волейболу среди мужчин

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Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) опубликовала мужскую символическую сборную полуфинальной серии Кубка России.

Символическая сборная Кубка России среди мужчин по итогам полуфинальной серии:

— доигровщик: Денис Богдан (ВК «Динамо Москва»);

— либеро: Илья Фёдоров (ВК «Зенит-Казань»);

— связующий: Павел Панков (ВК «Динамо Москва»);

— диагональный: Максим Михайлов (ВК «Зенит-Казань»);

— блокирующий: Ильяс Куркаев (ВК «Локомотив Новосибирск»);

— тренер: Алексей Вербов (ВК «Зенит-Казань»).

Ранее прошёл матч 15-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги сезона-2024/2025, где встречались команды «Зенит» из Казани и «Динамо-Урал» (Уфа). Матч завершился со счётом 3:0 (25:22, 25:16, 25:22) в пользу казанской команды.