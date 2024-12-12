Мужская Суперлига: расписание игрового дня 12 декабря

Сегодня, 12 декабря, состоится один матч 16-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 16-й тур. Расписание матчей, 12 декабря, мск:

19:00. «Зенит» (Казань) — «Белогорье» (Белгород).

Казанский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Суперлиги с 38 очками. «Белогорье» идёт вторым (35 очков).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.