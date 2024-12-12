«Динамо-Урал» объявило о переходе в клуб связующего Слави Костадинова

23-летний волейболист Слави Костадинов подписал контракт с ВК «Динамо-Урал» (Уфа). Об этом сообщила пресс-служба уфимской команды.

Костадинов выступает на позиции связующего. В первой половине PARI Мужской Суперлиги он выступал за «Зенит» из Санкт-Петербурга. Спортсмену удалось сыграть в 13 матчах. Там он набрал 15 очков, реализовал восемь эйсов и совершил четыре блока.

Отметим, что Слави Костадинов является серебряным призёром Кубка молодежной лиги (сезон-2020/2021), двукратным победителем молодёжной лиги (сезоны-2019/2020 и 2020/2021), а также серебряным призёром Высшей лиги «А» (сезон-2021/2022).