Станислав Шевченко переизбран на пост президента Всероссийской федерации волейбола

12 декабря 2024 года в Сочи состоялась XXI Отчётно-выборная конференция Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). Станислав Шевченко был переизбран единогласно на пост президента ВФВ на новый четырёхлетний срок.

«Развитие волейбола в России — это работа каждого, кто включён в наш вид спорта. Будь то детский тренер, руководитель клуба, спортсмен или представитель федерации. Мы будем продолжать усиливать наш вид спорта, укреплять его позиции и вдохновлять миллионы людей по всей стране. Спасибо за доверие, вместе мы сможем достичь новых высот и сделать волейбол ещё более популярным и доступным для всех.

По моему мнению, конференция прошла замечательно, в хорошей и тёплой атмосфере. Кандидаты на позиции были избраны единогласно. Что касается дальнейших ключевых направлений работы Всероссийской федерации волейбола, выделю главное: помимо тех факторов, на которых мы сосредоточены в течение многих лет в части профессионального спорта, в дальнейшем мы планируем акцентировать внимание на развитии детско-юношеского волейбола, а также волейбола сидя», — заявил Шевченко в своей речи.

Шевченко возглавил ВФВ в качестве и. о. президента в 2009 году, а с апреля 2010 года стал полноценным руководителем федерации.