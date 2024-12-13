Фарм-клуб МВК «Зенит» из Санкт-Петербурга снялся с чемпионата из-за финансовых проблем

«Автомобилист», фарм-клуб мужского волейбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга, снялся с чемпионата. В команде вчера состоялась последняя тренировка – клуб снялся с чемпионата России среди команд высшей лиги А из-за финансовых проблем.

«Да, это действительно так. Все официальные письма уже разосланы. Сезон для нас завершён, игроки ищут новые команды. Досрочное завершение сезона связано с финансовыми проблемами. В августе мы перестали быть фарм-клубом петербургского «Зенита», а других источников финансирования не нашли. Помощи со стороны города недостаточно для завершения сезона», — приводит слова главного тренера команды Евгения Лебедева «БО Спорт».