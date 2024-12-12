Мужская Суперлига: результаты игрового дня 12 декабря

Сегодня, 12 декабря, завершился один матч 16-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 16-й тур. Расписание матчей, 12 декабря, мск:

«Зенит» (Казань) — «Белогорье» (Белгород) — 3:0 (25:20, 26:24, 25:17).

Казанский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Суперлиги. В активе команды 41 очко. «Белогорье» идёт вторым (35 очков).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.