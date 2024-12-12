Женская Суперлига: результаты игрового дня 12 декабря

Сегодня, 12 декабря, завершился один матч 14-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 14-й тур. 12 декабря:

«Протон» (Саратов) — «Динамо» (Краснодар) — 2:3 (25:27, 17:25, 25:20, 25:13, 19:21).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».