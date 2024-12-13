Женская Суперлига: расписание игрового дня 13 декабря

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Сегодня, 13 декабря, состоятся три матча 14-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 14-й тур. 13 декабря, время московское:

16:30. «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург).

16:30. «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Тулица» (Тульская область).

19:00. «Спарта» (Нижний Новгород) — «Омичка» (Омская область).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».