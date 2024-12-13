Главный тренер «Факела» оценил текущий уровень команды в сравнении с сезоном-2023/2024

Главный тренер новоуренгойского клуба «Факел-Ямал» Роман Емполов после поражения на тай-брейке от московского «Динамо» сравнил уровень своей команды в прошедшем и текущем сезонах. Матч в рамках 16-го тура российской Суперлиги завершился со счётом 2:3 (20:28, 26:24, 22:25, 18:25, 18:20).

«Во-первых, ребята сыграли здорово. Получается настраиваться на каждого соперника, хотя раньше, в прошлом году, был тот же состав, но не получалось так играть.

Ещё до матча нас поддавливало. Сейчас раскрепостились, наверное, прошлый год дал тот самый опыт. Пять партий – положительные эмоции, в борьбе. Те элементы, которые не получаются, они потихоньку исправляются. Это видно, ребята добавляют от игры к игре», – приводит слова Емполова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.