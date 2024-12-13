Пламен Константинов: почему про другие клубы не ходят слухи, а про нас ходят?

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Констинтонов выразил негодование из-за постоянных сравнений игроков в СМИ и преждевременной информации о трансферах.

«Вы не оставляете их в покое. Постоянно эти сравнения. А почему Казаченков? А почему не Сапожков? А почему не Клец? А почему не знаю кто. Это на них влияет, они постоянно в каком-то соревновании. Надо показать сейчас, кто лучше, кто хуже, почему на одного поставили, почему на другого.

Но, в конце концов, топовые игроки – те, кто может играть под давлением. Я знаю, что это влияет, особенно на молодых игроков, но они должны понять, что на самом высоком уровне в спорте всегда есть давление. Всегда есть внимание, всегда есть ожидания. Те, кто может раскрыть свои максимальные способности под давлением, у них чемпионский менталитет. А остальные – хорошие игроки с качеством, но не чемпионы. Кто проявит такой менталитет, сможет играть в топовых командах. Топовые команды не для всех.

Будем ли претендовать на Абаева? Я слышал, что «Зениты» рассматривают его – и один, и другой. Мы всегда с открытыми дверями для наших воспитанников, но мы не первые в очереди. Впрочем, как обычно. Посмотрим, куда попадёт. Зачем вы вообще спрашиваете про связующих? Сейчас не время об этом говорить. Если связующий, который сейчас играет, услышит, что мы кого-то рассматриваем, как он закончит сезон?

Почему про другие клубы не ходят слухи, а про нас ходят? В прошлом году начинаем плей-офф – появляется новость, что Нгапет в «Локомотиве». Доигровщики смотрят и думают: «Всё, мы не остаёмся», – приводит слова Константинова «БО Спорт».