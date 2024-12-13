Алексей Вербов раскритиковал систему комплектации команд и рассказал о трансфере Абаева

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов рассказал о возможном переходе в состав его команды Константина Абаева, который сейчас выступает за итальянскую «Верону», и раскритиковал систему комплектации команд.

«Переговоры с Абаевым идут. Не секрет, что у нас уходит Майка Кристенсон, и мы ищем ему замену. К сожалению, сроки комплектации команд сдвинулись на октябрь-ноябрь. На мой взгляд, это абсолютно неправильно. Это один из моментов, которые я бы поменял в волейболе. Правда, есть ещё другие лиги и та же Международная федерация волейбола. Они тоже должны всё это узаконить. Чтобы была какая-то дата, до которой запрещены переговоры и переходы.

Я негодование Пламена Константинова понимаю. У нас только первый круг закончился, а мы уже начинаем говорить и думать про следующий сезон. Хотя закулисные переговоры — они, наверное, всегда будут, на уровне звонков и сообщений. Мы понимаем, что даже определённый период регистрации контрактов не помешает заключать их за спиной и откладывать куда-то на время.

Это сложная тема. Но в целом история со столь ранним комплектованием никуда не годится. Есть клубы, которые вообще подписывают игроков через сезон. Ещё этот сезон не начался, а у игрока уже подписан контракт на следующий. Ну, это немножко странно», – приводит слова Вербова «БО Спорт».