Глава ВФВ Шевченко: любые соревнования без России ненастоящие

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко заявил, что отсутствие российских волейболистов на международных соревнованиях снижает их уровень.

«Разговоры идут постоянно. Они [FIVB — Международная федерация волейбола] понимают, что без России любые соревнования ненастоящие. Потому что на всех последних соревнованиях — чемпионатах мира, Европы, Олимпийских играх — мы были в числе медалистов. В отсутствие сборной России идет нивелирование уровня соревнований. На словах они, естественно, за. Но всё-таки давайте каких-то конкретных действий подождём. Оба новых человека в руководстве FIVB и CEV [Европейская конфедерация волейбола] нам хорошо знакомы, мы их поддерживали. Поэтому на словах они наши друзья, но давайте подождём хотя бы два-три месяца», — приводит слова Шевченко ТАСС.

Ранее стало известно, что Шевченко был переизбран единогласно на пост президента ВФВ на новый четырёхлетний срок.