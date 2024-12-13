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Президент ВФВ сообщил, что Зоран Терзич в январе покинет женскую сборную России

Президент ВФВ сообщил, что Зоран Терзич в январе покинет женскую сборную России
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Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко ответил на вопрос об изменениях в тренерских штабах мужской и женской сборных России.

– Будут ли изменения в тренерских штабах мужской и женской сборных России?
— У нас президиум в конце января — начале февраля. Там будут определённые изменения.

— Главные тренеры могут поменяться?
— В женском волейболе, — приводит слова Шевченко ТАСС.

Напомним, с 2022 года женскую сборную России возглавляет сербский специалист Зоран Терзич. На клубном уровне он с 2023 года работает с казанским «Динамо-Ак Барс».

Ранее европейские СМИ сообщили, что Терзич согласовал контракт с сербской федерацией волейбола до 2028 года. Официально об этом ещё не объявлено.

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Новости. Волейбол
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