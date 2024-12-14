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Женская Суперлига: результат игрового дня 13 декабря

Женская Суперлига: результат игрового дня 13 декабря
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В пятницу, 13 декабря, завершились три матча 14-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 14-й тур. 13 декабря. Результаты:

  • «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 3:0 (25:18, 39:37, 25:20);
  • «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Тулица» (Тульская область) — 1:3 (18:25, 25:22, 18:25, 25:22);
  • «Спарта» (Нижний Новгород) — «Омичка» (Омская область) — 1:3 (25:20, 16:25, 20:25, 19:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».

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