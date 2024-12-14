Женская Суперлига: расписание игрового дня 14 декабря

Сегодня, 14 декабря, состоятся три матча 14-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 14-й тур. 14 декабря, время московское:

13:00 — «Енисей» (Красноярск) — «Заречье-Одинцово» (Московская область);

17:00 — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Москва);

19:00 — «Локомотив» (Калининградская область) — «Минчанка» (Минск).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».