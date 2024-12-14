Мужская Суперлига: расписание игрового дня 14 декабря

Сегодня, 14 декабря, состоится один матч 17-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 17-й тур. Расписание матчей, 14 декабря, время московское:

16:00 — «Нефтяник» (Оренбург) — «Газпром-Югра» (Сургут).

«Газпром-Югра» в турнирной таблице занимает 10-е место, набрав 16 очков. «Нефтяник» располагается на 13-й строчке (10 очков).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.