Определились полуфинальные пары мужского клубного чемпионата мира по волейболу
Стали известны полуфинальные пары мужского клубного чемпионата мира, который проходит с 10 по 15 декабря в Бразилии. В турнире принимают участие сильнейшие команды четырёх континентов.
13 декабря состоялись два заключительных матча группового этапа турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами:
- «Сьюдад-Волей» — «Шахдаг Йезд» — 3:1 (25:23, 25:23, 17:25, 25:18);
- «Любе Чивитанова» — «Аль-Ахли СК» — 3:1 (25:21, 24:26, 25:16, 25:17).
Команды сыграли в один круг в двух группах. На основании этого были образованы такие полуфинальные пары:
- «Фулад Сирджан» — «Сада Крузейро»;
- «Трентино» — «Любе Чивитанова»
Действующими чемпионами являются итальянцы «Перуджа», которые победили в финале ЧМ-2023 и выиграли свой второй титул на турнире.
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