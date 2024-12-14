Определились полуфинальные пары мужского клубного чемпионата мира по волейболу

Стали известны полуфинальные пары мужского клубного чемпионата мира, который проходит с 10 по 15 декабря в Бразилии. В турнире принимают участие сильнейшие команды четырёх континентов.

13 декабря состоялись два заключительных матча группового этапа турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами:

«Сьюдад-Волей» — «Шахдаг Йезд» — 3:1 (25:23, 25:23, 17:25, 25:18);

«Любе Чивитанова» — «Аль-Ахли СК» — 3:1 (25:21, 24:26, 25:16, 25:17).

Команды сыграли в один круг в двух группах. На основании этого были образованы такие полуфинальные пары:

«Фулад Сирджан» — «Сада Крузейро»;

«Трентино» — «Любе Чивитанова»

Действующими чемпионами являются итальянцы «Перуджа», которые победили в финале ЧМ-2023 и выиграли свой второй титул на турнире.