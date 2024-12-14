Казанское «Динамо-Ак Барс» выиграло 14-й матч подряд в женской Суперлиге
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Женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» из Казани одержал 14-ю победу подряд в рамках Суперлиги сезона-2024/2025. В 14-м туре чемпионата России команда уверенно обыграла московское «Динамо» со счётом 3:0 (25:20, 25:13, 25:20).
Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 14-й тур
14 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Динамо М
Москва
Динамо-Ак Барс: Юникова, Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Лукьянова, Ануфриенко, Гатина, Сперскайте, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Динамо М: Лазарева, Купряшкина, Пушина, Юньлу, Смеленко, Гончарова, Синицына, Юрьева, Попова, Полякова, Шевчук, Хабибрахманова, Подкопаева
«Динамо-Ак Барс» продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу женской Суперлиги с 32 очками.
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки «Динамо-Ак Барс».
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