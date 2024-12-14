Казанское «Динамо-Ак Барс» выиграло 14-й матч подряд в женской Суперлиге

Женский волейбольный клуб «Динамо-Ак Барс» из Казани одержал 14-ю победу подряд в рамках Суперлиги сезона-2024/2025. В 14-м туре чемпионата России команда уверенно обыграла московское «Динамо» со счётом 3:0 (25:20, 25:13, 25:20).

«Динамо-Ак Барс» продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу женской Суперлиги с 32 очками.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки «Динамо-Ак Барс».