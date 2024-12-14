«Локомотив» из Калининграда обыграл «Минчанку» в 14-м туре женской Суперлиги

Волейбольный клуб «Локомотив» из Калининграда одержал победу над краснодарской «Минчанкой» в домашнем матче 14-го тура женской волейбольной Суперлиги-2024/2025. Игра завершилась со счётом 3:2 (25:17, 25:14, 22:25, 20:25, 15:10) в пользу калининградского клуба.

«Локомотив» располагается на второй строчке в турнирной таблице, «Минчанка» — на 12-й.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».