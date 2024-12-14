«Локомотив» из Калининграда обыграл «Минчанку» в 14-м туре женской Суперлиги
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Волейбольный клуб «Локомотив» из Калининграда одержал победу над краснодарской «Минчанкой» в домашнем матче 14-го тура женской волейбольной Суперлиги-2024/2025. Игра завершилась со счётом 3:2 (25:17, 25:14, 22:25, 20:25, 15:10) в пользу калининградского клуба.
Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 14-й тур
14 декабря 2024, суббота. 19:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
3 : 2
Минчанка
Минск
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Трофименко, Ларина, Зайцева, Воронкова, Галкина, Бровкина, Парубец, Филиштинская, Дмитриева, Костючик, Купреева, Аслямова, Броникова, Каракурт
Минчанка: Столяр, Турчина, Смирнова, Федоринчик, Володько, Барташевич, Сокольчик, Томашевская, Зарубо, Глинская, Вакулко, Горная, Голодухина, Вербицкая, Бурак, Касаткина, Фалей
«Локомотив» располагается на второй строчке в турнирной таблице, «Минчанка» — на 12-й.
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».
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