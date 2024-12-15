Мужская Суперлига: результаты игрового дня 14 декабря

Сегодня, 14 декабря, состоялся один матч 17-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 17-й тур. Результаты матчей, 14 декабря:

«Нефтяник» (Оренбург) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:1 (23:25, 25:21, 25:17, 25:15).

«Газпром-Югра» в турнирной таблице занимает 10-е место, набрав 16 очков. «Нефтяник» располагается на 12-й строчке, заработав 13 очков.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.