Женская Суперлига: результаты игрового дня 14 декабря

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Сегодня, 14 декабря, состоялись три матча 14-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 14-й тур. 14 декабря, время московское:

«Енисей» (Красноярск) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 3:1 (16:25, 25:23, 17:25, 18:25);

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 3:0 (25:20, 25:13, 25:20);

«Локомотив» (Калининградская область) — «Минчанка» (Минск) - 3:2 (25:17, 25:14, 22:25, 20:25, 15:10).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».