Мужская Суперлига: расписание игрового дня 15 декабря

Сегодня, 15 декабря, состоятся два матча 17-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 17-й тур. Расписание матчей, 15 декабря, время московское:

13:00 — «Кузбасс» (Кемерово) — МГТУ (Москва);

17:00 — «Зенит (Санкт-Петербург) — «Факел Ямал» (Новый Уренгой).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.