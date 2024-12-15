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«Кузбасс» уверенно обыграл МГТУ в 17-м туре мужской Суперлиги

«Кузбасс» уверенно обыграл МГТУ в 17-м туре мужской Суперлиги
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Закончился матч 17-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались московский МГТУ и «Кузбасс» из Кемерова. Матч завершился уверенной победой домашней команды со счётом 3:0 (25:22, 25:17, 25:17).

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 17-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Кузбасс
Кемерово
Окончен
3 : 0
МГТУ
Москва
Кузбасс: Коваликов, Брагин, Пакшин, Воронов, Маркин, Кречетов, Родригес, Супрунов, Морозов, Сиденко, Каштанов, Юльмухаметов, Аспарухов
МГТУ: Пирайнен, Зубов, Щадилов, Гетман, Онищенко, Ганенко, Казбанов, Поздняков, Пискарев, Орлов, Исхаков, Котов, Драгунов, Рохин

В следующем туре мужской Суперлиги столичная команда на своей площадке сразится с «Нефтяником» из Оренбурга. «Кузбасс» поедет в гости к «Зениту-Казань».

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

Календарь мужской Суперлиги
Таблица мужской Суперлиги
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