«Зенит» из Санкт-Петербурга разгромил «Факел Ямал» в 17-м туре мужской Суперлиги
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Завершился матч 17-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Факел Ямал» из Нового Уренгоя. Игра завершилась со счётом 3:0 (25:10, 25:19, 25:20) в пользу команды из Санкт-Петербурга.
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 17-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Факел Ямал
Новый Уренгой
«Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице мужской Суперлиги (33 очка). «Факел Ямал» располагается на девятом месте чемпионата с 22 очками.
Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.
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