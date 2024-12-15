«Зенит» из Санкт-Петербурга разгромил «Факел Ямал» в 17-м туре мужской Суперлиги

Завершился матч 17-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2024/2025, в котором встречались «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Факел Ямал» из Нового Уренгоя. Игра завершилась со счётом 3:0 (25:10, 25:19, 25:20) в пользу команды из Санкт-Петербурга.

«Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице мужской Суперлиги (33 очка). «Факел Ямал» располагается на девятом месте чемпионата с 22 очками.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с пятого по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.