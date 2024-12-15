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Мужская Суперлига: результаты игрового дня 15 декабря

Мужская Суперлига: результаты игрового дня 15 декабря
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Сегодня, 15 декабря, состоялись два матча 17-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 17-й тур. Результаты матчей, 15 декабря, время московское:

  • «Кузбасс» (Кемерово) — МГТУ (Москва) — 3:0 (25:22, 25:17, 25:17).
  • «Зенит (Санкт-Петербург) — «Факел Ямал» (Новый Уренгой) — 3:0 (25:10, 25:19, 25:20).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.

Календарь мужской Суперлиги
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