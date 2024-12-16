Мужская Суперлига: расписание игрового дня 16 декабря

Сегодня, 16 декабря, состоятся три матча 17-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 17-й тур. Расписание матчей, 16 декабря, время московское:

«Белогорье» (Белгород) — «НОВА» (Новокуйбышевск);

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Динамо» (Москва);

«АСК» (Нижний Новгород) — «Локомотив» (Новосибирск).

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.