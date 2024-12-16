Бразильский «Крузейро» стал победителем клубного чемпионата мира у мужчин

Бразильский клуб «Крузейро» стал победителем мужского клубного чемпионата мира по волейболу. В финале турнира южноамериканцы победили итальянский «Трентино» — 3:1 (25:22, 20:25, 25:16, 25:22).

Лучшим игроком финала стал диагональный чемпионов Уоллес де Соуза. На его счету 23 очка в финальном матче.

В поединке за третье место иранский клуб «Сирджан» оказался сильнее итальянской «Чивитановы» — 3:2 (23:25, 25:23, 21:25, 26:24, 19:17).

Для «Крузейро» это пятая победа на клубном чемпионате мира. В этом году турнир проходил в бразильской Уберландии. От участия в соревновании отказались польские клубы, а действующий чемпион Италии и победитель двух последних КЧМ — «Перуджа» — в прошлом сезоне не играл в еврокубках, поэтому не получил шанс защитить титул.