Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Бразильский «Крузейро» стал победителем клубного чемпионата мира у мужчин

Бразильский «Крузейро» стал победителем клубного чемпионата мира у мужчин
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский клуб «Крузейро» стал победителем мужского клубного чемпионата мира по волейболу. В финале турнира южноамериканцы победили итальянский «Трентино» — 3:1 (25:22, 20:25, 25:16, 25:22).

Лучшим игроком финала стал диагональный чемпионов Уоллес де Соуза. На его счету 23 очка в финальном матче.

В поединке за третье место иранский клуб «Сирджан» оказался сильнее итальянской «Чивитановы» — 3:2 (23:25, 25:23, 21:25, 26:24, 19:17).

Для «Крузейро» это пятая победа на клубном чемпионате мира. В этом году турнир проходил в бразильской Уберландии. От участия в соревновании отказались польские клубы, а действующий чемпион Италии и победитель двух последних КЧМ — «Перуджа» — в прошлом сезоне не играл в еврокубках, поэтому не получил шанс защитить титул.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android