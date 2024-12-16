«Верона» Абаева на тай-брейке уступила «Перудже» в матче чемпионата Италии

В матче 12-го тура мужского чемпионата Италии по волейболу «Верона», за которую выступает российский связующий Константин Абаев, на своей площадке уступила лидеру чемпионата — «Перудже» — 2:3 (19:25, 25:23, 20:25, 25:22, 7:15).

Россиянин вышел в стартовом составе и провёл на площадке все пять сетов, набрав за это время два очка с подачи. Для «Перуджи» эта победа стала 12-й в 12 матчах, команда пока не потерпела ни одного поражения. «Верона» набрала одно очко и сохранила пятую позицию в турнирной таблице. У команды Радостина Стойчева семь побед в 12 играх.

Ранее главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов рассказал о том, что клуб ведёт переговоры с Абаевым относительно контракта на следующий сезон. В «Верону» же из Казани должен перебраться американский связующий Майка Кристенсон.