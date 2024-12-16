Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Верона» Абаева на тай-брейке уступила «Перудже» в матче чемпионата Италии

«Верона» Абаева на тай-брейке уступила «Перудже» в матче чемпионата Италии
Аудио-версия:
Комментарии

В матче 12-го тура мужского чемпионата Италии по волейболу «Верона», за которую выступает российский связующий Константин Абаев, на своей площадке уступила лидеру чемпионата — «Перудже» — 2:3 (19:25, 25:23, 20:25, 25:22, 7:15).

Россиянин вышел в стартовом составе и провёл на площадке все пять сетов, набрав за это время два очка с подачи. Для «Перуджи» эта победа стала 12-й в 12 матчах, команда пока не потерпела ни одного поражения. «Верона» набрала одно очко и сохранила пятую позицию в турнирной таблице. У команды Радостина Стойчева семь побед в 12 играх.

Ранее главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов рассказал о том, что клуб ведёт переговоры с Абаевым относительно контракта на следующий сезон. В «Верону» же из Казани должен перебраться американский связующий Майка Кристенсон.

Материалы по теме
Алексей Вербов раскритиковал систему комплектации команд и рассказал о трансфере Абаева
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android