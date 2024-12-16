Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Волейболисты «Белогорья» одержали уверенную победу над «Новой» в 17-м туре Суперлиги

Волейболисты «Белогорья» одержали уверенную победу над «Новой» в 17-м туре Суперлиги
Комментарии

Мужской волейбольный клуб «Белогорье» одержал уверенную победу над «Новой» из Новокуйбышевска в 17-м туре чемпионата России – 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги. Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счётом 3:0 (25:16, 25:21, 25:22).

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 17-й тур
16 декабря 2024, понедельник. 19:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
3 : 0
НОВА
Новокуйбышевск
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Швец, Молдавский, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Штыблов, Цзининь, Голубев
НОВА: Ананьев, Кулыгин, Титич, Рыбаков, Феоктистов, Шпилёв, Данилов, Падо, Йовович, Рыков, Заступов, Еремин, Николаев, Аксютин, Станкевич, Терентьев, Литвинов, Щербаков, Капшук, Романс, Аршинов, Салтанов

В данный момент «Белогорье» занимает вторую строчку (15 побед + 12 поражений) турнирной таблицы предварительного этапа Суперлиги, «Нова» идёт на 13-м месте. Лидером соревнований является казанский «Зенит».

Волейбол. Суперлига, 17-й тур, мужчины:

«Белогорье» (Белгород) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 3:0 (25:16, 25:21, 25:22).

Завершится 17-й тур Суперлиги (последний в 2024 году) 17 декабря матчем «Зенит-Казань» — «Енисей».

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android