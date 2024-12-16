Волейболисты «Белогорья» одержали уверенную победу над «Новой» в 17-м туре Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Белогорье» одержал уверенную победу над «Новой» из Новокуйбышевска в 17-м туре чемпионата России – 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги. Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счётом 3:0 (25:16, 25:21, 25:22).

В данный момент «Белогорье» занимает вторую строчку (15 побед + 12 поражений) турнирной таблицы предварительного этапа Суперлиги, «Нова» идёт на 13-м месте. Лидером соревнований является казанский «Зенит».

Волейбол. Суперлига, 17-й тур, мужчины:

«Белогорье» (Белгород) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 3:0 (25:16, 25:21, 25:22).

Завершится 17-й тур Суперлиги (последний в 2024 году) 17 декабря матчем «Зенит-Казань» — «Енисей».