Волейболисты «Белогорья» одержали уверенную победу над «Новой» в 17-м туре Суперлиги
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Мужской волейбольный клуб «Белогорье» одержал уверенную победу над «Новой» из Новокуйбышевска в 17-м туре чемпионата России – 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги. Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счётом 3:0 (25:16, 25:21, 25:22).
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 17-й тур
16 декабря 2024, понедельник. 19:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
3 : 0
НОВА
Новокуйбышевск
Белогорье: Будюхин, Жось, Цепков, Швец, Молдавский, Тетюхин, Бережко, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Штыблов, Цзининь, Голубев
НОВА: Ананьев, Кулыгин, Титич, Рыбаков, Феоктистов, Шпилёв, Данилов, Падо, Йовович, Рыков, Заступов, Еремин, Николаев, Аксютин, Станкевич, Терентьев, Литвинов, Щербаков, Капшук, Романс, Аршинов, Салтанов
В данный момент «Белогорье» занимает вторую строчку (15 побед + 12 поражений) турнирной таблицы предварительного этапа Суперлиги, «Нова» идёт на 13-м месте. Лидером соревнований является казанский «Зенит».
Волейбол. Суперлига, 17-й тур, мужчины:
«Белогорье» (Белгород) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 3:0 (25:16, 25:21, 25:22).
Завершится 17-й тур Суперлиги (последний в 2024 году) 17 декабря матчем «Зенит-Казань» — «Енисей».
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