Волейболисты московского «Динамо» потерпели выездное поражение в 17-м туре Суперлиги
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Мужской волейбольный клуб «Динамо» (Москва) потерпел выездное поражение от «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) в 17-м туре чемпионата России – 2024/2025 среди команд Суперлиги. Встреча прошла в Сосновом Бору и завершилась со счётом 3:2 (19:25, 25:23, 25:27, 25:19, 15:11).
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 17-й тур
16 декабря 2024, понедельник. 19:00 МСК
Динамо-ЛО
Ленинградская область
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
Динамо-ЛО: Съемщиков, Мельгарехо, Коленковский, Воронков, Шишкин, Литвиненко, Барабаш, Бирюков, Лапин, Москвитин, Тюшкевич, Каванна, Довгань, Шенкель, Демирчов, Борило, Авдоченко, Демин, Пятаков
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Лапшин, Белогорцев, Целищев, Полочанин, Журин, Каюмов, Сёмышев, Соколов, Кураш, Керминен
Волейбол. Суперлига, 17-й тур, мужчины:
«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Динамо» (Москва) — 3:2 (19:25, 25:23, 25:27, 25:19, 15:11).
Завершится 17-й тур Суперлиги (последний в 2024 году) 17 декабря матчем «Зенит-Казань» — «Енисей».
В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд.
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