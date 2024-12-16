Новосибирский «Локомотив» на выезде одолел АСК в 17-м туре Суперлиги
Поделиться
Мужской волейбольный клуб «Локомотив» (Новосибирск) одержал выездную победу над АСК из Нижнего Новгорода в матче 17-го тура чемпионата России – 2024/2025 среди команд Суперлиги. Встреча, прошедшая в Заречье, завершилась со счётом 3:2 (25:23, 23:25, 25:21, 24:26, 15:12).
Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 17-й тур
16 декабря 2024, понедельник. 19:00 МСК
АСК
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Локомотив
Новосибирск
АСК: Титов, Антонов, Хайбулов, Колмаков, Филиппов, Пятыркин, Железняков, Макаренко, Конев, Захватенков, Бесчастнов, Никитин, Прытков, Ищенко
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Николаев, Ивович, Леал Идальго, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Курбанов, Костадинов
Волейбол. Суперлига, 17-й тур, мужчины:
АСК (Нижний Новгород) — «Локомотив» (Новосибирск) — 2:3 (23:25, 25:23, 21:25, 26:24, 12:15).
Закроет 17-й тур мужской Суперлиги (последний в 2024 году) матч «Зенит-Казань» — «Енисей». Он состоится завтра, 17 декабря.
В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд.
Комментарии
- 16 декабря 2024
-
22:08
-
21:38
-
20:33
-
14:35
-
13:54
-
09:18
- 15 декабря 2024
-
23:52
-
19:02
-
17:19
-
09:12
-
00:45
-
00:20
- 14 декабря 2024
-
21:20
-
18:30
-
18:15
-
09:44
-
09:19
-
00:20
- 13 декабря 2024
-
19:28
-
13:40
-
12:14
-
12:05
-
11:33
-
09:27
-
00:23
- 12 декабря 2024
-
21:50
-
21:32
-
13:29
-
10:02
-
09:47
-
09:41
-
09:11
-
00:58
- 11 декабря 2024
-
14:23
-
11:35