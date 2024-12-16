Новосибирский «Локомотив» на выезде одолел АСК в 17-м туре Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Локомотив» (Новосибирск) одержал выездную победу над АСК из Нижнего Новгорода в матче 17-го тура чемпионата России – 2024/2025 среди команд Суперлиги. Встреча, прошедшая в Заречье, завершилась со счётом 3:2 (25:23, 23:25, 25:21, 24:26, 15:12).

Волейбол. Суперлига, 17-й тур, мужчины:

АСК (Нижний Новгород) — «Локомотив» (Новосибирск) — 2:3 (23:25, 25:23, 21:25, 26:24, 12:15).

Закроет 17-й тур мужской Суперлиги (последний в 2024 году) матч «Зенит-Казань» — «Енисей». Он состоится завтра, 17 декабря.

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд.