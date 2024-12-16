Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Новосибирский «Локомотив» на выезде одолел АСК в 17-м туре Суперлиги

Новосибирский «Локомотив» на выезде одолел АСК в 17-м туре Суперлиги
Комментарии

Мужской волейбольный клуб «Локомотив» (Новосибирск) одержал выездную победу над АСК из Нижнего Новгорода в матче 17-го тура чемпионата России – 2024/2025 среди команд Суперлиги. Встреча, прошедшая в Заречье, завершилась со счётом 3:2 (25:23, 23:25, 25:21, 24:26, 15:12).

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 17-й тур
16 декабря 2024, понедельник. 19:00 МСК
АСК
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Локомотив
Новосибирск
АСК: Титов, Антонов, Хайбулов, Колмаков, Филиппов, Пятыркин, Железняков, Макаренко, Конев, Захватенков, Бесчастнов, Никитин, Прытков, Ищенко
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Николаев, Ивович, Леал Идальго, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Курбанов, Костадинов

Волейбол. Суперлига, 17-й тур, мужчины:

АСК (Нижний Новгород) — «Локомотив» (Новосибирск) — 2:3 (23:25, 25:23, 21:25, 26:24, 12:15).

Закроет 17-й тур мужской Суперлиги (последний в 2024 году) матч «Зенит-Казань» — «Енисей». Он состоится завтра, 17 декабря.

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android