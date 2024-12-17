Мужская Суперлига: результаты игрового дня 16 декабря

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16 декабря состоялись три встречи 17-го тура чемпионата России – 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 17-й тур. Результаты матчей 16 декабря:

«Белогорье» (Белгород) — «Нова» (Новокуйбышевск) – 3:0 (25:16, 25:21, 25:22);

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Динамо» (Москва) – 3:2 (19:25, 25:23, 25:27, 25:19, 15:11);

«АСК» (Нижний Новгород) — «Локомотив» (Новосибирск) – 2:3 (23:25, 25:23, 21:25, 26:24, 12:15).

Завершится 17-й тур Суперлиги (последний в 2024 году) 17 декабря матчем «Зенит-Казань» — «Енисей».

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд.