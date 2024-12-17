Мужская Суперлига: расписание игрового дня 17 декабря

Сегодня, 17 декабря, состоится заключительный матч 18-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, мужчины, 18-й тур (время московское):

19:00. «Зенит-Казань» — «Енисей» (Красноярск).

Казанская команда возглавляет турнирную таблицу Суперлиги, опережая на три очка «Белогорье» из Белгорода и имея игру в запасе. Красноярские волейболисты занимают восьмое место.

Напомним, в мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд Last12.