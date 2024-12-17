Стали известны составы групп на женском чемпионате мира — 2025 по волейболу

Состоялась жеребьёвка женского чемпионата мира по волейболу 2025 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составами групп на предварительном этапе финальной стадии мирового первенства. 32 команды были разбиты на восемь подгрупп.

Группа А: Таиланд, Нидерланды, Швеция, Египет.

Группа B: Италия, Бельгия, Куба, Словакия.

Группа C: Бразилия, Пуэрто-Рико, Франция, Греция.

Группа D: США, Чехия, Аргентина, Словения.

Группа E: Турция, Канада, Болгария, Испания.

Группа F: Китай, Доминиканская Республика, Колумбия, Мексика.

Группа G: Польша, Германия, Кения, Вьетнам.

Группа H: Япония, Сербия, Украина, Камерун.

20-й чемпионат мира по волейболу среди женщин пройдёт с 22 августа по 7 сентября 2025 года в четырёх городах Таиланда (Бангкоке, Накхонратчасиме, Чиангмае и Пхукете). Действующими обладательницами титула являются волейболистки сборной Сербии.