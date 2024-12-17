Волейболисты казанского «Зенита» разгромили красноярский «Енисей» в 17-м туре Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» одержал уверенную победу над красноярским «Енисеем» в 17-м туре чемпионата России — 2024/2025 среди команд Суперлиги. Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:16, 25:22).

Волейбол. Суперлига, 17-й тур, мужчины:

«Зенит-Казань» (Казань) — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (25:17, 25:16, 25:22).

Отметим, что данный матч стал последним для мужской Суперлиги в 2024 году. «Зенит-Казань» — лидер турнирной таблицы.

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд.