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Волейболисты казанского «Зенита» разгромили красноярский «Енисей» в 17-м туре Суперлиги

Волейболисты казанского «Зенита» разгромили красноярский «Енисей» в 17-м туре Суперлиги
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Мужской волейбольный клуб «Зенит-Казань» одержал уверенную победу над красноярским «Енисеем» в 17-м туре чемпионата России — 2024/2025 среди команд Суперлиги. Встреча прошла в Казани и завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:16, 25:22).

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 17-й тур
17 декабря 2024, вторник. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
3 : 0
Енисей
Красноярск
Зенит-Казань: Кротков, Вольвич, Деру, Рукавишников, Лабинский, Клец, Романовский, Кристенсон, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов, Граханцев, Жогов
Енисей: Мурашко, Бусел, Осипов, Голубев, Галимов, Подколзин, Фетцов, Филиппов, Янутов, Кухно, Максимов, Волков, Дмитриев, Щербаков, Крескин, Бочаров

Волейбол. Суперлига, 17-й тур, мужчины:

«Зенит-Казань» (Казань) — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (25:17, 25:16, 25:22).

Отметим, что данный матч стал последним для мужской Суперлиги в 2024 году. «Зенит-Казань» — лидер турнирной таблицы.

В мужском чемпионате России по волейболу сезона-2024/2025 принимают участие 15 команд. Первая четвёрка пройдёт напрямую в четвертьфинал, а команды, которые займут места с 5-го по 12-е, сыграют квалификационный раунд.

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