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Мужская Суперлига: результаты матчей 17-го тура чемпионата, турнирная таблица

Мужская Суперлига: результаты матчей 17-го тура чемпионата, турнирная таблица
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Сегодня, 17 декабря, завершился 17-й, последний в 2024 году, тур предварительного этапа мужского чемпионата России — 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Волейбол. Мужчины. Чемпионат России. Предварительный этап. 17-й тур. Итоги:

  • «Нефтяник» (Оренбург) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:1 (23:25, 25:21, 25:17, 25:15);
  • «Кузбасс» (Кемерово) — МГТУ (Москва) — 3:0 (25:22, 25:17, 25:17);
  • «Зенит (Санкт-Петербург) — «Факел Ямал» (Новый Уренгой) — 3:0 (25:10, 25:19, 25:20);
  • «Белогорье» (Белгород) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 3:0 (25:16, 25:21, 25:22);
  • «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Динамо» (Москва) — 3:2 (19:25, 25:23, 25:27, 25:19, 15:11);
  • «АСК» (Нижний Новгород) — «Локомотив» (Новосибирск) — 2:3 (23:25, 25:23, 21:25, 26:24, 12:15);
  • «Зенит-Казань» (Казань) — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (25:17, 25:16, 25:22).
Турнирная таблица мужской Суперлиги-2024/2025
Календарь мужской Суперлиги-2024/2025
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