Мужская Суперлига: результаты матчей 17-го тура чемпионата, турнирная таблица

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Сегодня, 17 декабря, завершился 17-й, последний в 2024 году, тур предварительного этапа мужского чемпионата России — 2024/2025 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Волейбол. Мужчины. Чемпионат России. Предварительный этап. 17-й тур. Итоги: