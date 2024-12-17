Россиянки в итальянской Серии А1: результаты 13-го тура

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Италии завершился 13-й тур женской волейбольной Серии А1. В ходе матчей россиянки, выступающие за итальянские клубы, суммарно набрали 59 очков.

Клуб «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступают Татьяна Толок и Вита Акимова, одержал победу над «Савино Дель Бене» (Скандиччи), за который играют экс-россиянка Екатерина Антропова и россиянка Анна Котикова. Матч завершился со счётом 3:2 (24:26, 25:13, 25:19, 22:25, 15:10). Толок набрала 21 очко, Антропова — 20, Котикова очков не заработала, а Акимова продолжает восстановление.

«Мегабокс Валлефолья» Виктория Кобзарь со счётом 3:2 (25:23, 18:25, 25:27, 25:13, 15:12) победил «Кунео» Анастасии Капраловой. Кобзарь принесла «Валлефолье» одно очко, Капралова набрала 22 очка.

«Тальмассонс» Яны Щербань уступил «Бусто Арсицио» со счётом 2:3 (26:24, 20:25, 21:25, 25:21, 12:15). Россиянка набрала 14 очков.

«Кьери» Анастасии Ляшко со счётом 1:3 (20:25, 24:26, 27:25, 14:25) уступил «Веро Воллей». Ляшко набрала одно очко.

После 13-го тура итальянской Серии А1 все клубы россиянок сохранили положение в турнирной таблице: «Скандиччи» Котиковой и Антроповой — второе место, «Новара» Толок и Акимовой — четвёртое, «Кьери» Ляшко — шестое, «Валлефолья» Кобзарь — восьмое, «Тальмассонс» Щербань —12-е, «Кунео» Капраловой — 13-е.