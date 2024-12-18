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Лазарева набрала 37 очков, Маркова — семь в 13-м туре турецкой Лиги Султанлар

В Турции завершился 13-й тур женской волейбольной Лиги Султанлар. В ходе матчей россиянки, выступающие за турецкие клубы, суммарно набрали 75 очков.

«Кузейбору», за который выступают Анна Лазарева и Маргарита Курило, одержал победу над «Галатасараем» со счётом 3:2 (21:25, 25:19, 25:21, 18:25, 15:13). Лазарева набрала 37 очков и стала самым результативным игроком встречи, у Курило — 17 очков.

«Вакифбанк» Марины Марковой со счётом 1:3 (19:25, 16:25, 25:23, 16:25) уступил «Эксзачибаши». Россиянка заработала семь очков.

«Бахчеливлер» Полины Шемановой со счётом 0:3 (16:25, 23:25, 18:25) уступил «Тюрк Хава Йоллари». Россиянка набрала четыре очка.

«Зерен Спор» Елизаветы Кочуриной победил «Сигорта Шоп» со счётом 3:0 (30:28, 25:19, 25:20). Кочурина набрала 10 очков.

После 13-го тура Лиги Султанлар «Вакифбанк» Марковой опустился на третье место в турнирной таблице. «Кузейбору» Лазаревой и Курило, «Зерен Спор» Кочуриной и «Бахчеливлер» Шемановой сохранили шестое, седьмое и восьмое места соответственно.