Женская Суперлига: расписание 18 декабря

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Сегодня, 18 декабря, состоится шесть матчей 15-го тура женской волейбольной PARI Суперлиги-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига, женщины, 15-й тур. 18 декабря, время московское:

16:00. «Омичка» (Омская область) — «Енисей» (Красноярск).

18:00. «Минчанка» (Минск) — «Протон» (Саратов).

19:00. «Спарта» (Нижний Новгород) — «Динамо-Ак Барс» (Казань).

19:00. «Динамо» (Краснодар) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область).

19:00. «Тулица» (Тульская область) — «Локомотив» (Калининградская область).

19:00. «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2024/2025 стартовал 14 сентября и завершится 16 мая 2025 года. В турнире принимают участие 13 российских команд и минский клуб «Минчанка» из Беларуси. Действующими чемпионками России являются волейболистки казанского коллектива «Динамо-Ак Барс».