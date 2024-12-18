«Получили тренировку психологическую». Пламен Константинов — о победе над АСК

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал победу над нижегородским АСК (3:2) в матче 17-го тура мужской волейбольной Суперлиги.

«Мы знали, что будет непросто, здесь всегда атмосфера такая, что игры просто так не проходят. Матч выиграли и получили тренировку не только волейбольную, но и психологическую. Побеждать под психологическим давлением это только плюс. Без давления ничего не бывает, без давления ничего не выиграешь. Поэтому надо преодолевать проблемные ситуации, возвращаться в игру, несмотря ни на что, поэтому я доволен, что так сегодня получилось», — приводит слова Константинова официальный сайт АСК.

После этой победы новосибирцы занимают третье место в турнирной таблице, выиграв 13 из 15 матчей и набрав 36 очков. У АСК одна победа в 16 матчах и предпоследняя, 14-я позиция.