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«Получили тренировку психологическую». Пламен Константинов — о победе над АСК

«Получили тренировку психологическую». Пламен Константинов — о победе над АСК
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Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал победу над нижегородским АСК (3:2) в матче 17-го тура мужской волейбольной Суперлиги.

Пари Суперлига — предварительный этап (м) . 17-й тур
16 декабря 2024, понедельник. 19:00 МСК
АСК
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Локомотив
Новосибирск
АСК: Титов, Антонов, Хайбулов, Колмаков, Филиппов, Пятыркин, Железняков, Макаренко, Конев, Захватенков, Бесчастнов, Никитин, Прытков, Ищенко
Локомотив: Мартынюк, Мелкозеров, Ожиганов, Бражнюк, Николаев, Ивович, Леал Идальго, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Куркаев, Курбанов, Костадинов

«Мы знали, что будет непросто, здесь всегда атмосфера такая, что игры просто так не проходят. Матч выиграли и получили тренировку не только волейбольную, но и психологическую. Побеждать под психологическим давлением это только плюс. Без давления ничего не бывает, без давления ничего не выиграешь. Поэтому надо преодолевать проблемные ситуации, возвращаться в игру, несмотря ни на что, поэтому я доволен, что так сегодня получилось», — приводит слова Константинова официальный сайт АСК.

После этой победы новосибирцы занимают третье место в турнирной таблице, выиграв 13 из 15 матчей и набрав 36 очков. У АСК одна победа в 16 матчах и предпоследняя, 14-я позиция.

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