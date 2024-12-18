Валентин Кротков рассказал об игре с двумя либеро в казанском «Зените»

Либеро казанского «Зенита» Валентин Кротков рассказал, как он делит игровое время с Ильёй Фёдоровым.

«Тренер нам никогда не говорит заранее, кто будет играть и как он разделит игровое время. Мне нравится наш тандем с Ильёй. Мне кажется, у нас классно получается. Когда у меня были провалы в начале сезона, Илюха выскочил и помог. Он в Новосибирске чуть-чуть провалился – у меня получилось ему помочь. Мне нравится вот в таком формате работать. Мы не спрашиваем, кто будет играть. Тренер сам решает, он лучше знает, он видит, в каком состоянии каждый игрок. Он чувствует игроков, кто в какой форме сегодня находится», — приводит слова Кроткова официальный сайт казанского клуба.

После 17 туров «Зенит-Казань» лидирует в мужской Суперлиге с 15 победами.